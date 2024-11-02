ABD'den İranlı oyuncuya büyük ödül

Yönetmenliğini Meysam Muhammedhani’nin üstlendiği “Aptal” adlı kısa film ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası IndieFEST Film festivalinin en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Söz konusu filmin özeti şöyle: "Yurtta yaşayan kısa boylu bir öğrenci olan Marziye, oda arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini fark eder ancak..."

Fatma Muhtari, Saghi Hacipur, Kimiya Halaç, Saeede Rudbareki, Mutahare Musevi, İlham Ahmedi, Muhenna Miraci, Muhadese Muhammedzade, Bahare Şaban, Tennaz Rızai, Bihnaz Heyderi ve Merziye Yektay “Aptal” filminin oyuncu kadrosunu oluşturmaktadır.