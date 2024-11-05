İran-Türkiye ortak yapımı filmin özel gösterimi Tahran'da yapılacak

İran- Türkiye ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı film 8 Kasım Cuma günü Tahran'daki İran Sinema Müzesi'nde özel olarak gösterime girerek İranlı sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini İranlı Mihrdad Gaffarzade'nin üstlendiği filmin filmin çekimleri 2018 yılında İstanbul'da yapılmıştır.

Yapımcılığını Emir Şahab Razaviyan, Sara Ahmedi ve Mustafa Güneş’in üzstenliği "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı filmin başrollerinde Yusuf Çim, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Pejman Bazegi, Efsane Pakru, Çinare Melikzade ve Aytak Nejad yer alıyor.