İran yapımı sinema filmi ABD’de yarışacak

Babek Khajehpasha'nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Mohammad Reza Mesbah ve Sajjad Nasrollahi Nasab'ın üstlendiği “Ağacın Kollarında” adlı sinema filmi ABD’de düzenlenecek olan Asya Uluslararası Film Festivali’nin (AWFF) yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.
Asya Uluslararası Film Festivali, Los Angeles'taki çeşitli Asyalı toplulukların yanı sıra yabancı ve bağımsız sinemaya ilgi duyan genel bir izleyici kitlesinin desteğiyle düzenleniyor.
Festival, 13-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Los Angeles kentinde düzenlenecek.
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