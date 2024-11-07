  1. Kültür
7 Kas 2024 16:30

İran yapımı sinema filmi ABD’de yarışacak

İran yapımı sinema filmi ABD’de yarışacak

İran yapımı “Ağacın Kollarında” adlı sinema filmi ABD’de düzenlenecek olan Asya Uluslararası Film Festivali’nin (AWFF) yarışma bölümüne katılacak.

Babek Khajehpasha'nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Mohammad Reza Mesbah ve Sajjad Nasrollahi Nasab'ın üstlendiği “Ağacın Kollarında” adlı sinema filmi ABD’de düzenlenecek olan Asya Uluslararası Film Festivali’nin (AWFF) yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Asya Uluslararası Film Festivali, Los Angeles'taki çeşitli Asyalı toplulukların yanı sıra yabancı ve bağımsız sinemaya ilgi duyan genel bir izleyici kitlesinin desteğiyle düzenleniyor.

Festival, 13-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Los Angeles kentinde düzenlenecek.

News ID 1921589

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler