İran'da 10 terörist yakalandı veya etkisiz hale getirildi

Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Tatbikat Sözcüsü Tuügeneral Ahmet Şefai, operasyon sonucu 6 teröristin yakalandığını ve 4 terör unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana 14 terörist yakalanırken 8 terörist de etkisiz hale getirildiğini belirten Tuğgeneral Şefai, Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında güvenlik görevlilerinin şehit edilmesinde rol oynayan terör örgütünün ana unsurlarının tutuklananlar arasında yer aldığını bildirdi.

Tuğgeneral Şefai, bu kişilerden ayrıca Amerikan silahları da dahil olmak üzere önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.

Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.