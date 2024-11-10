Sistan-Belucistan'da bugün 3 terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı icra edilen operasyon hakkında bilgi verdi.
İran'ın güneydoğusunda yürütülen operasyonlarda teröristlere ağır darbe indirildiğini belirten General Şefai, "Bugünkü operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, 9 terör unsuru da yakalandı. Terör örgütü mensubu 2 kişi de teslim oldu.” dedi.
General Şefai, ''26 Ekim'de başlatılan operasyonlarda toplam 15 terörist öldürüldü, 33'ü tutuklandı.” ifadesini kullandı.
İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.
Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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