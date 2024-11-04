Güneydoğuda terörle mücadele operasyonu sürüyor

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de Sistan-Belucistan eyaletinde başlatılan ''Güvenlik Şehitleri'' adlı tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan teröristlerin yüzde 80'inin tutuklandığını belirten Tuğgeneral Pakpur, ''Terör timlerinin ana unsurları Devrim Muhafızları'nın silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından hedef alınarak etkisiz hale getirildi veya yaralandı. Bazıları kaçmak zorunda kaldı.'' dedi.

Tuğgeneral Pakpur, operasyonun bölgenin tüm teröristlerden temizlene kadar süreceğini belirterek, ''Güneydoğuda icra edilen ortak operasyonlarda 80 terörist yakalandı veya öldürüldü.’’ ifadesini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, bölgede faaliyet gösteren paralı teröristlerin İran vatandaşı olmadığını ifade ederek, ''Rasek, Çabahar ve Parud operasyonlarında etkisiz hale getirilen Tacik ve Afgan vatandaşı olan 18 teröristin bölgede yakıt ticareti kisvesi altında faaliyet yapıyorlardı.’’ diye konuştu.