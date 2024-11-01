Devrim Muhafızları'ndan teröristlere ağır darbe

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de başlatılan ''Güvenlik Şehitleri'' adlı tatbikatın gerçek ortamda devam ettiğini bildirdi.
Sistan-Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda 4 terör çetesinin çökertildiği belirtildi.
Operasyon sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 8 terör unsurunun da yakalandığı kaydedilen açıklamada, ''Sistan-Belucistan eyaletinde icra edilen operasyonla düşmanların vekil terör çetelerine ölümcül darbeler indirildi.'' ifade edildi.
İnsansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.
Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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