Sistan-Belucistan'da terör timinin lideri etkisiz hale getirildi

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.
Sözcü Muntazer el-Mehdi'nin açıklamasına göre, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör timinin lideri etkisiz hale getirildi.
İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.
Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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