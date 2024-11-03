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3 Kas 2024 18:00

Sistan-Belucistan'da terör timinin lideri etkisiz hale getirildi

Sistan-Belucistan'da terör timinin lideri etkisiz hale getirildi

İran'ın güneydoğusunda 26 Ekim'de düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör timinin lideri etkisiz hale getirildi.

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Muntazer el-Mehdi'nin açıklamasına göre, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör timinin lideri etkisiz hale getirildi.

İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.

Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.

News ID 1921491

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