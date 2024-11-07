İran Savunma Bakan Yardımcısı Pakistan’da

İran Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Hüccetullah Kureyşi, ikili iş birliğini güçlendirmek amacıyla Pakistan'ın üst düzey savunma ve askeri yetkilileriyle görüşmek üzere İslamabad’a gitti.

Tuğgeneral Kureyşi ve beraberindeki heyet İslamabad’da Pakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran’ın İslamabad Büyükelçisi ve İran’ın Pakistan’daki askeri ataşesi tarafından karşılandı.

İran Savunma Bakan Yardımcısı’nın İslamabad ziraretinden İran ve Pakistan arasında güvenlik, sınır, askeri ve eğitim heyetlerinin değişimi alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tuğgeneral Kureyşi İslamabad’da basına yaptığı açıklamada iki ülkenin dinsel, kültürel ve dilsel ortaklıklara değinerek, “Pakistan'la farklı düzeylerde iyi ilişkilerimiz var ve savunma ve güvenlik alanlarında Pakistanlı yetkililerle her zaman yakın işbirliği içinde olduk. Bu gezinin amacı iki ülke arasında bu alanlardaki ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir” dedi.

İran ve Pakistan'ın terör örgütleriyle mücadele için ortak eylemlerini hatırlatan Tuğgeneral Kureyşi, “İki ülke terör tehditleriyle iyi bir koordinasyonla mücadele ediyor. İnşallah bu işbirliğinin devam etmesiyle iki ülke sınırları güvenli ve istikrarlı hale gelecek ve bu istikrardan her iki ülke de faydalanacak” ifadesini kullandı.