İran ve Pakistan savunma yetkililerinden ortak işbirliğine vurgu

Pakistan'ın üst düzey savunma ve askeri yetkilileriyle görüşmek üzere bu ülkeyi ziyaret eden İran Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Hüccetullah Kureyşi ve beraberindeki heyet Pakistan Savunma Muhammed Asif ve Savunma Bakan Yardımcısı General Muhammed Ali ile ayrı ayrı görüştü.

Pakistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki tarafın mevcut işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve bu işbirliğini karşılıklı çıkar doğrultusunda genişletmenin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Pakistan Savunma Bakanı bu görüşmede, ülkesinin hükümeti ve halkının, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin mazlum milletlere yönelik tutumunu ve sürekli desteğini takdir ettiğini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakan Yardımcısı General Muhammed Ali ile yapılan görüşmede ise, savunma, sınır yönetimi ve terörle mücadele de dahil olmak üzere İran ile Pakistan arasındaki mevcut işbirliğine vurgu yapıldı.