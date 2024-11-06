Irakçi, Pakistan ziyaretini değerlendirdi

Basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Pakistan ziyaretini değerlendirdi.

Pakistan'ın Filistin milletine olan sağlam desteğine ve Siyonist rejimin suçlarını kınanması yönündeki tutumuna vurgu yapan Irakçi, “Pakistan'da Siyonist rejimin hem hükümet hem de halk ve medya tarafından kınanması gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir olaydır. Ayrıca Siyonist rejimin suçlarının durdurulması gerektiği konusunda da ortak tutumlar var. Önümüzdeki hafta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda bu suçların durdurulması için ciddi adımlar atmaya karar verdik” dedi.

Bölgedeki güvenlik sorunları ve terör tehditlerine ilişkin olarak da Pakistan tarafıyla yapılan istişarelere değinen Irakçi, “Görüşmelerimizde Afganistan meselesi ile İran ve Pakistan sınırlarındaki terör olgusunun çözülmesi gerektiği ele alındı. Bölgedeki terör örgütleriyle Siyonist rejim arasında yakın bir bağ olduğuna inanıyoruz; Siyonist rejimin İran'a saldırılarıyla eş zamanlı olarak İran’da güvenlik güçlerinin şehit olmasına yol açan terör faaliyetleri bu bağlantıyı göstermektedir. Pakistan yetkilileri de bizimle hem fikir. Dolayısıyla bu terörist gruplarla mücadelede işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik” ifadesini kullandı.

Pakistanlı yetkililerle ikili ilişkiler konusunda yaptığı görüşmelere dikkat çeken Irakçi, İran-Pakistan ilişkilerinin olumlu durumda olduğunu ve bazı anlaşmazlıkların normal olmasına rağmen mevcut işbirliği ruhuyla bu sorunların kolaylıkla çözülebileceğini vurguladı.