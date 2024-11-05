Irakçi'den İran ve Pakistan arasındaki özel ilişkilere vurgu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi İslamabad'da basına yaptığı açıklamada, Pakistan ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, "İran ve Pakistan'ın, kökleri komşuluktan, eski bağlardan, geniş kapsamlı halklar arası ilişkilerden ve ayrıca kapsamlı siyasi, ekonomik ve kültürel bağlantılardan kaynaklanan özel ilişkileri var" dedi.

İran ve Pakistan arasındaki ilişkilere vurgu yapan Dışişleri Bakanı Irakçi, "İslamabad'da, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkiler, Siyonist rejimin tehditleriyle mücadele ve bölgedeki gerilimleri azaltma yolları hakkında istişarede bulunacağız" ifadesini kullandı.

Irakçi İslamabad'da Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın yanı sıra Pakistan Ordu Komutanı General Seyyid Asım Münir ile görüşecek.