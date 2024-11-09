Çocukların şiddete karşı korunmasına ilişkin ulusal belge uygulanacak

Nelson Mandela'nın "Bir toplumun ruhunu en iyi yansıtan şey, çocuklarına nasıl davrandığıdır" sözünü hatırlatan ilk Bakanlar Konferansı, Kolombiya’da Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi amacıyla toplandı.

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, bakanlar konferansının ana konuşmacılarından biriydi.

Bu konferansta, 2027 yılı sonuna kadar çocukları şiddete karşı korumaya yönelik ulusal belgenin derlenip uygulamaya konulacağı açıklayan Bakan Rahimi “İran'da çocuk haklarının durumunu izlemek ve ilgili kurumların çocukları koruma ve onlara karşı şiddeti önleme konusundaki performansını değerlendirmek için bir sistem tasarlanıyor ve hayata geçiriliyor” dedi.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ihlalinin açık bir örneği olarak Gazze ve Lübnan'da onbinlerce savunmasız çocuğun Siyonist rejim tarafından katledilmesine ve yerinden edilmesine değinen Rahimi bu rejimin yargılanması ve bu çocuklara verilen zararın tazmin edilmesi çağrısında bulundu.

Konferans, başta Kolombiya hükümeti olmak üzere İsveç hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği (SRSG) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde düzenlendi.

