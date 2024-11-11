İran, Siyonist rejimin 'Şam' saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejim tarafından Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan Seyyide Zeyneb bölgesine yönelik düzenlenen ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

İşgalci rejimin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine karşı defalarca gerçekleştirdiği askeri saldırılara ve bu rejimin Gazze'de soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırganlığının devam etmesine atıfta bulunan Bekayi, Siyonist rejimin suçlarının devam etmesini ABD ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin bu rejime koşulsuz desteğinin bir sonucu olarak değerlendirdi ve bu hükümetleri rejimin işlediği soykırım ve savaş suçlarının suç ortakları olarak tanımladı.

İlgili uluslararası kurumların Filistinlilere yönelik soykırıma ilişkin eylemsizliğini ve Siyonist rejimin Lübnan ve Suriye'ye yönelik sürekli saldırganlığını kınayan Bekayi, uluslararası toplum tarafından Siyonist rejime karşı silah ambargosu, Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmesini ve liderlerinin yargılanması ve cezalandırılması da dahil olmak üzere pratik ve etkili önlemler alınmasın çağrısında bulundu.