Suriye-Türkiye normalleşmesi bölge için olumlu sonuçları olacak

İran, Türkiye, Rusya'nın garantörlüğündeki Suriye konulu 22. Astana görüşmeleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, Suriye'nin baş müzakerecisi ile bölgeyi görüştü.

Taraflar, Siyonist rejimin bölgede işlediği suçlar ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

İran’ın Suriye'ye kapsamlı desteğinin devam ettiğini ve Siyonist rejimin işgali ve savaş çığırtkanlıklarına karşı direnişin devam ettiğini vurgulayan Haci, bu tutumu Bölgenin barış ve istikrarını korumak, bölge ülkelerinin güvenliğine destek amaçlı olarak değerlendirdi.

Ali Asger Haci, ayrıca Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ihtimalini desteklerken, bu konunun bölgenin mevcut hassas durumu açısından olumlu sonuçlarına dikkat çekti.

Haci son olarak Siyonist rejimin savaşlarını ve suçlarını durdurmak, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak, Filistin ve Lübnan halkına yardım etmek için bölgesel işbirliği çağrısında bulundu.