İran'dan İsrail'in "Şam" saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Şam’da onlarca Suriye ve Filistin vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan ve Suriye ile Lübnan arasındaki yol ve köprüler dahil olmak üzere altyapının tahrip olmasına neden olan saldırısını şiddetle kınadı.

Suriye hükümetine ve halkına, Filistin İslami Cihad Hareketine ve şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Sözcü Bekayi, “Siyonist rejimin saldırganlık ve suç kapsamının komşu ülkelere doğru genişletilmesi ve Suriye hükümetinin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin tekrar tekrar ve ağır bir şekilde ihlal edilmesi, Birleşmiş Milletler Şartı'na göre açık saldırı olarak kabul ediliyor ve saldırıyı durdurmak ve saldırgan Siyonist rejimi sorumlu tutmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil eyleme geçmesi gerekiyor” dedi.

Siyonist rejimin sivil altyapıya sürekli saldırılarının ve kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum insanların toplu katliamlarının korkunç sonuçları hakkında uyarıda bulunan Bekayi, bu eylemleri uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali ve bir savaş suçu örneği olarak nitelendirdi.

Saldırgan İsrail rejimine silah sağlayanları, bu rejimin suçlarının suç ortakları olarak gören Bekayi, “Bölge halkı ve Müslümanlar, ABD’yi Siyonist rejimin en büyük silah ve siyasi destekçisi ve bu rejimin suç ortağı olarak görmektedir” ifadesini kullandı.