Siyonist rejimden Suriye'ye saldırı

Siyonist rejimin hava araçlarıyla Lübnan sınırı yakınlarındaki Humus kentinin güneyini hedef aldığı bildirildi.

Siyonist rejimin Lübnan’ın batısından Humus ilinin güneyindeki Şinşar ve Hisya sanayi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Al Masirah TV kanalı da Suriye medyasına dayandırdığı bir haberde Siyonist rejimin Humus'un güneyinde bir insani yardım konvoyunu hedef aldığını duyurdu.

Bu saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Suriyeli kaynaklar, İsrail saldırısının ardından Humus-Şam uluslararası yolunun kapatıldığını bildirdi.