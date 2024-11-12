İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, Riyad ziyaretini değerlendirdi

Basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi İran'ın önerisi ve Dışişleri Bakanı Irakçi'nin takibinde gerçekleştirildi. Çok şükür İslam ve Arap ülkelerinin başkanları bu toplantıyı iyi karşıladılar." dedi.

Zirve’nin İslam ve Arap ülkelerini bir araya getirmeyi başardığını belirten Arif "Teklifi bu kadar olumlu karşılanan İran için bu şartlarda bu düzeyde bir zirvenin düzenlenmesi büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor ve elbette Suudi Arabistan da iyi bir ev sahipliği yaptı. Siyonist rejimin saldırganlığını sürdürdüğü bu ortamda, dünyaya tek bir mesajın iletilmesi açısından bu zirvenin yapılması bir zorunluluktu. Elhamdülillah bu ses duyuldu ve özellikle terörün durdurulması gerektiğini vurgulayan güzel ve kapsamlı bir karar alındı. Kararın maddeleri arasında Siyonist rejimin askıya alınması ve Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmesi çabası da yer alıyor ve bunun siyasi sonuçları da olumlu. Bugün, binlerce insanın öldürülmesi karşısında sessiz kalan ama başka bir yerde bir kişinin ölümüne üzülen sözde insan hakları savunucuları, çifte standartlarından vazgeçip aklını başına toplamalıdır." ifadesinde bulundu.

Arif "Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerimiz güzel öneriler ortaya koydular ve genel olarak kabul edildi. Dünya, Siyonist rejimin cezalandırılması gerektiği sonucuna varmalı, mazlum Gazze ve Lübnan halklarının endişe verici koşullar altında yaşadığının farkına varmalı ve onlara bir an önce insani yardım ulaştırılmalı, ayrıca bir ateşkes sağlanmalıdır." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesine değinen Arif "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin bölge İslam ülkelerinde dayanışma ve birliğe yol açacağına inanıyoruz." diye kaydetti.