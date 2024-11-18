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18 Kas 2024 16:12

İran-Azerbaycan sınırında deprem meydana geldi

İran-Azerbaycan sınırında deprem meydana geldi

Azerbaycan'ın Mincivan bölgesinde 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü sitesinde yer alan bilgiye göre, Azerbaycan'ın Mincivan bölgesinde 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İran saat ile 12,10'da kaydedildi.

İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde deprem

Öte yandan Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sismik Koruma Bölgesel Servisi’nin sismolojik ağı, İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde, Ahar şehrinin 65 km kuzeybatısında 10 km derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı kurtarma hizmetine göre, depremin merkez üssündeki şiddeti 5 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem, Ermenistan’ın Syunik bölgesine bağlı Meghri, Kapan, Kajaran ve Agarak şehirlerinde, ayrıca Alvank, Shvanidzor, Nrnadzor ve Nerkin Hand köylerinde 1.5 büyüklüğünde hissedildi.

News ID 1921879

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