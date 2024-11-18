İran-Azerbaycan sınırında deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü sitesinde yer alan bilgiye göre, Azerbaycan'ın Mincivan bölgesinde 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İran saat ile 12,10'da kaydedildi.

İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde deprem

Öte yandan Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sismik Koruma Bölgesel Servisi’nin sismolojik ağı, İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde, Ahar şehrinin 65 km kuzeybatısında 10 km derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı kurtarma hizmetine göre, depremin merkez üssündeki şiddeti 5 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem, Ermenistan’ın Syunik bölgesine bağlı Meghri, Kapan, Kajaran ve Agarak şehirlerinde, ayrıca Alvank, Shvanidzor, Nrnadzor ve Nerkin Hand köylerinde 1.5 büyüklüğünde hissedildi.