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1 Ara 2024 07:53

Trump'tan BRICS’e tarife tehdidi

Trump'tan BRICS’e tarife tehdidi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerini tehdit etti.

Trump, şunları söyledi:

"Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz.

Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler.

BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli."

News ID 1922192

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