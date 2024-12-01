Trump, dünürünü Paris Büyükelçiliğine aday gösterdi

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini bildirdi.

Donald Trump, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullandı.

Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz." dedi