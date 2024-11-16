Paşinyan ile Trump telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Paşinyan, Trump'ı başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederek, Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişimi ve mevcut durum hakkında bilgi verdi.

Nikol Paşinyan daha önce X hesabından bir mesaj paylaşarak, Donald Trump'ı tebrik etmişti.

Ermenistan liderinin paylaşımında, "Ortak değerlerimiz, önceliklerimiz ve çıkarlarımız temelinde Ermenistan-ABD stratejik ikili ilişkilerimizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." denilmişti.