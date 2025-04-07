AB, ABD tarifelerine misillemeyi tartışıyor

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB üyesi 27 ülkenin ticaretten sorumlu bakanının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı girişinde yaptığı açıklamada, "Avrupa'yı küresel ticaret sisteminin paradigma değişimi olarak tanımlayabileceğimiz durum karşısında nasıl konumlandıracağımızı tartışacağız." dedi.

Sefcovic, bakanlara ABD ile devam eden temaslar hakkında bilgilendirmede bulunacağını söyledi.

"Toplantımızda, ABD ile ilişkimizde bir sonraki adımımızı nasıl hazırlayacağımıza odaklanacağız." diyen Sefcovic, AB ticaret sistemini olası ticaret sapmalarını önlemek için nasıl hazırlayacaklarını da ele alacaklarını vurguladı.

Sefcovic, zor durumdaki Avrupa şirketlerinin ne şekilde desteklenebileceği ve dünyanın geri kalanıyla serbest ticaret müzakerelerini hızlandırma gibi konuları da görüşeceklerini belirtti.

Ticaretin yüzde 87'sinin hala kurallara dayalı bir sistem üzerinde çalıştığına işaret eden Sefcovic, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) mekanizmalarına uygun davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

ABD yeni tarifleri kapsamında, AB'den otomobil, çelik ve alüminyuma yüzde 25, karşılık tariflerle de diğer bütün mallara yüzde 20 ithalat vergisi uygulamaya karar verdi.

AB'nin ilk tahminlerine göre, yaklaşık 380 milyar avroluk AB ihracatı ABD'nin ek tariflerine tabi olacak.

Bunun 290 milyar avroluk kısmı karşılıklı tarifelerden, 26 milyar avroluk kısmı çelik ve alüminyumdan, 67 milyar avroluk bölümü de otomobillerden kaynaklanması bekleniyor.

Son tariflerin ABD'ye yapılan AB ihracatında yaklaşık 80 milyar avroluk ek vergiye yol açması öngörülüyor.