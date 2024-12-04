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4 Ara 2024 17:30

Mısır, Suriye’ye olan desteğini yineledi

Mısır, Suriye’ye olan desteğini yineledi

Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbag ile telefonda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire hükümetinin Suriye’ye olan desteğini yineledi. 

Alqahera News’da yer alan bilgiye göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbag ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Abdulati ülkesinin Suriye hükümetine, ulusal birliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin Suriye ile tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını etkileyeceğini vurguladı.

Abdulati ayırca, sivilleri korumanın büyük önemini vurguladı.

News ID 1922300

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