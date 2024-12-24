Basil: Savaş istemiyoruz ama egemenliğimizden taviz vermeyiz

El-Meyadin’in haberine göre, Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cebran Basil, Şebaa Çiftlikleri’nin işgal altında olan ve Lübnan’a ait bir bölge olduğunu belirtti.

Basil, "İsrail, ateşkes anlaşmasına ve 1701 sayılı BM kararına uymalıdır. Lübnan’ın egemenliğinin ihlal edilmesi ve İsrail’in saldırılarına devam etmesi kabul edilebilir mi?" dedi.

Basil sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnan’ın egemenliğini savunmalıyız. Yeniden bir savaşa girmek istemiyoruz, ancak boyun eğmeyi ve ülkemizin egemenliğine yapılan saldırıları da kabul etmiyoruz."

Basil ayrıca, "Suriye’ye barış ve özgürlük diliyoruz ve bu ülkedeki gelişmelerin Lübnan’a olumlu etkiler bırakmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Suriye’deki yeni düzene hediyeler sunmak yerine, haklarımıza ulaşmak bizim görevimizdir." diye ekledi.