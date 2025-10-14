Anlaşmanın ilk aşamasının ardından Gazze'de ateşkes durumu

Arap dünyasının önde gelen uzmanlarından Abdul Bari Atwan, Gazze savaşındaki ateşkes sürecini ve bu sürecin başarısına katkıda bulunan faktörleri ele alan bir makale kaleme aldı. Atwan, “Gazze’deki ateşkesin ve İsrail ordusunun bu bölgeden kısmen çekilmesinin asıl nedenini, ABD Başkanı Donald Trump’ın son basın toplantısında söylediği şu önemli cümle ile özetleyebilirim: ‘Netanyahu’ya, İsrail’in şu anda kendisine karşı duran tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim’” görüşünü savundu.

Atwan’ın makalesinin devamında şu noktalara değindi:

Trump, Siyonist rejimin artık bu savaşı sürdürecek güce sahip olmadığını ve ABD öncülüğündeki Batılı müttefiklerinin bu savaşı sürdürerek tüm dünyaya karşı kendilerini savunamayacaklarını açıkça itiraf etmiştir. Bu, tüm dünyaya karşı yürütülen bir savaştır ve siyasi, askeri ve ekonomik olarak 365 kilometrekarelik küçük bir alana sahip Gazze Şeridi’ndeki açlık çeken insanlarla yapılan mücadele, bir direniş grubuna karşı yürütülen savaşla aynı şekilde ele alınamaz.

Atwan, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın ilk aşamasını kabul etmeye ve hızla uygulamaya zorlayan faktörleri şu şekilde sıraladı:

İçsel Güçlendirme İhtiyacı: Netanyahu, yaşadığı büyük kayıpların ardından nefes almak ve iç siyasi ile askeri cephesini güçlendirmek için zamana ihtiyaç duymaktadır.

Uluslararası İlişkilerde Değişim: Trump ve hükümetinin kontrolünü yeniden ele geçirmek, yönünü değiştirmek ve uluslararası izolasyonu kırmak amacıyla yeni bir strateji geliştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanmasını engellemeye yönelik çabalar sürmektedir.

Zafer Hedeflerinin Gerçekleşmemesi: Siyonistlerin savaş yürüttüğünü iddia ettiği yedi cephede zafer elde edilememesi, özellikle Yemen cephesi bu bağlamda oldukça kritik bir öneme sahiptir. Siyonistler, Yemen füzelerinin ve insansız hava araçlarının işgal altındaki topraklara ulaşmasını hiçbir zaman engelleyememiştir.

Lübnan Saldırısındaki Başarısızlık: Hizbullah tehdidinin etkisiz hale getirilmesi ve silahsızlandırılması süreci başarısız olmuştur.

Direniş Hareketinin Gücü: Gazze Şeridi’ndeki direniş hareketi, Hamas’ın Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a bağlı Kudüs Tugayları ile varlığını sürdürmekte ve genişlemektedir. Siyonist rejimin bu hareketi zayıflatma ve yok etme çabalarının etkisi sınırlı kalmıştır.

Dünya liderlerinin Mısır’daki kutlamaları ve İsrailli esirlerin Tel Aviv’e dönmesinin ardından gelişmeler ne olacak? Bu ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamaları gerçekleşecek mi? Trump, Nobel Ödülü’nü kazanamamış ve en büyük arzusunu yerine getirememiş olmasının ardından “barış” sürecini ve ateşkesi tamamlama çabalarına devam edecek mi? Direnişin silahsızlandırılması, Siyonistlerin en önemli talebi olarak gerçekleştirilecek mi?

Direniş tugayları, önümüzdeki günlerde tetikte olmalıdır, çünkü düşman aldatıcıdır ve ABD Başkanı, işgalcilerle en çok işbirliği yapan kişidir. Anlaşmanın ikinci veya üçüncü aşaması aslında mevcut olmayabilir. Bu durum, krizin çözüleceği anlamına gelmez; aksine daha karmaşık hale geleceği, direnişin kesinlikle devam edeceği ve Batı Şeria’ya yayılacağı, ayrıca Yemen’e destek modelinin diğer cephelerde de tekrarlanacağı anlamına gelmektedir.