Güney Kore Devlet Başkanı, ilk istifa davasına katılmayacak

Yonhap'a göre, Yoon Suk Yeol'un avukatı Yun Gap-geun, müvekkilinin ilk duruşmaya katılmama kararının arkasında, güvenlik endişeleri olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi, Yun Suk Yeol'un görevden alınıp alınmayacağına karar verecek olan ilk duruşmayı Salı günü yapacak.

Bu dava, ülkede büyük yankılar uyandıran ve Yun Suk Yeol'un 3 Aralık’ta ilan ettiği başarısız askeri yönetim ilanına ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmanın da parçası.

Kore Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerini hedef alan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Yun Suk Yeol hakkında yeni bir gözaltı kararı çıkarılması planlanıyor.

Ancak, Yun Suk-yeol'un güvenlik korumaları ile güvenlik güçleri arasında 3 Ocak'ta yaşanan gerilimli bir çatışma nedeniyle, başkent Seul'de başsavcılarla yapılan görüşmeler başarısız olmuştu.

Avukatı, yolsuzluk soruşturma bürosu ve polis yetkililerinin, yasa dışı ve geçersiz bir gözaltı kararını uygulamaya çalıştıklarını ve bunun güvenlik kaygılarını artırdığını ifade etti.

Avukat, "Cumhurbaşkanı’nın davaya katılabilmesi için kişisel güvenliğiyle ilgili sorunların çözülmesi gerekmektedir," dedi.

Yun Suk Yeol'un yalnızca 6 saat süren askeri yönetim ilanı, Güney Kore'yi son birkaç on yılın en büyük siyasi krizine sürüklemiş ve ülkenin 4. en büyük ekonomisinin büyüme perspektifini olumsuz etkilemiştir.

Yoon Suk Yeol 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, muhalefeti parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore’yle yakınlaşmak ve hükümeti devlet karşıtı faaliyetlerle felç etmekle suçlayarak "acil durum sıkıyönetimi" ilan etmişti.