Güney Kore Parlamentosu Devlet Başkanının azline oy verdi

Al Jazeera'nın haberine göre, Güney Kore Parlamentosu'nda yapılan oylamada Yoon Suk-yeol'ün azledilmesi için 204 "evet" oyuna karşılık 85 "hayır" oyu kullanıldı. Azil sürecinin nihai kararı Güney Kore Anayasa Mahkemesi'ne ait olacak. Mahkeme, azil kararını değerlendirip karara bağlamadan önce bir mahkeme duruşması yapılacak ve bunun birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Eğer Anayasa Mahkemesi'nde bulunan dokuz yargıçtan altısı bu kararı onaylarsa, Yoon Suk-yeol resmen görevden alınacak ve yerine yeni bir başkan seçmek için 60 gün içinde seçim düzenlenecek.

Yoon Suk-yeol ve Hükümet Krizi

Bu gelişme, Güney Kore Parlamentosu'nun Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün azledilmesini destekleyen bir tasarıyı onaylamasından iki gün sonra geldi. Parlamento, cumartesi günü, Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim kararını gerekçe göstererek bu tasarıyı yeniden gündeme aldı.

Geçtiğimiz hafta Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak şu ifadelerde bulunmuştu: "3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan edip yüzlerce askeri Ulusal Meclis'e gönderdiğimde, anayasal düzeni bozmayı asla amaçlamadım. Ülkeyi korumak için bu kararı aldım." Ancak bu açıklamalar muhalefeti yatıştırmadı. Muhalefet partileri, Yoon’un bu adımını bir "isyan" olarak nitelendirdi ve meclis çoğunluğunu kullanarak bu adımı geçersiz kıldı.

Yoon Suk-yeol, kararının yasal yetkiler çerçevesinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "İstifa taleplerine ve soruşturmalara karşı kararlı bir şekilde duracağım. Sonuna kadar savaşacağım!"

Muhalefet ve Siyasi Kriz

3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim kararı sonrası Güney Kore Parlamentosu’nda 190 milletvekili, sıkıyönetim kuvvetlerinin kuşattığı meclis binasına girerek bu kararı feshetti. Bu olaylar ülkeyi derin bir siyasi krize sürükledi ve Devlet Başkanı Yoon’un istifasını talep eden sesler giderek yükseldi.

Yoon’a Yönelik Suçlamalar

Batı yanlısı 63 yaşındaki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "vatana ihanet" ve "isyan" gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Yoon'un yurt dışına çıkışı yasaklanmış durumda ve hakkında tutuklama kararı çıkarılma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim ve parlamento tarafından alınan azil kararı, Güney Kore'de siyasi bir dönüm noktası olarak görülüyor ve ülkenin geleceğini şekillendirecek kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.