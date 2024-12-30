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30 Ara 2024 09:11

Güney Kore'de devlet başkanı için tutuklama talebi

Güney Kore'de devlet başkanı için tutuklama talebi

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği aktarıldı.

TRT'e göre, Güney Kore’de Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında bu ayın başlarında sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu.

Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir Devlet Başkanı için tutuklama talep ediliyor.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı verilip verilmeyeceğine kısa süre içinde karar verecek.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

News ID 1922945

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