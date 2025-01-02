Ayetullah Hamanei'nin özel temsilcisi Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel temsilcisi Ali Laricani, katıldığı bir televizyon programında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Şehit General Süleymani’nin direniş eksenindeki rolünü değerlendiren Ali Laricani, “Şehit Süleymani, direniş ekseninin temel taşını oluşturdu, öyle ki bu eksen hiç yıkılmayacak. Direnişin kırıldığını söylüyorlar ama bu bir yalandır” dedi.

Laricani, “Bölgede direniş hareketleri ortaya çıktı ve İran onları yalnızca destekledi. Bizim bunlar yaratmadık. Hizbullah bunun bir örneğidir. Irak'ta bu direniş Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden sonra ortaya çıktı, biz sadece onları destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Laricani, İran'ın neden Suriye'de teröristlerle savaşması gerektiği konusuna ilişkin ise, “Suriye ve Irak'taki teröristleri görmezden gelmenin bize maliyeti olmaz mı? İran'a gelip suçlarını İran'da işlemezler miydi? En akıllıca hareket, düşmanı sınır içinde değil, sınır dışında bastırmaktı. Düşman sınırlarınıza gelirse daha fazla maliyet ödersiniz” ifadelerinde bulundu.

Suriye’deki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan Laricani, “Yeni yöneticilerin ne yapacağını bekleyip görmemiz lazım. Onların en büyük hatası ABD işgaline ve Siyonistlere karşı sessiz kalmalarıdır. Başarılı olmak isteyen bir ülkenin öncelikle toprak bütünlüğünü koruması gerekir. İsrail'le ilgili açıklamaları net değil ve her şey yeni yöneticilerin davranışlarına bağlıdır” diye kaydetti.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Golani’nin görüşmelerine ilişkin ise Laricani, “Bu görüşmeler siyasi jestlerdir. Suriye toplumu istikrarsız bir durumda. Her taraf birilerinin elinde ve normal bir durum yok, orada farklı gruplar var ve gelecek, onları yönetenlerin davranışlarına bağlı. Davranışları rasyonel ise onlarla hiçbir sorunumuz yok. Mesele onun, sözünü tutup tutmayacağıdır” dedi.