Siyonist düşman dünyanın gözünün önünde cinayet işliyor

El-Mesire’nin haberine göre, Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Yemen ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ensarullah lideri, "Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kitlesel soykırımı 15 aydır sürdürüyor" dedi.

"Amerika, İsrail'in Gazze'yi işgali sırasında veto hakkını 4 kez kullanmıştı"diyen Ensarullah Lideri, Arap halkı ve Filistinliler ile Siyonist düşman arasındaki çatışma konusunda Güvenlik Konseyi, tarihin hiçbir aşamasında Arap halkına, Filistinlilere ve adalet ve hakkaniyet tarafına saygı göstermedi. Birleşmiş Milletler'in Filistin meselesine ilişkin 90'dan fazla kararı var ancak Filistin meselesine hiçbir faydası olmadı" ifadesini kullandı.

İsrail'in açgözlülüğü büyüktür ve bu açgözlülük diğer Arap ülkelerini de kapsamaktadır söyleyen Ensarullah Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail düşmanı ateşkesi ihlal etmeye ve Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor; Bu konum direnişin gerekliliğini doğuran bir nedendir. İsrail düşmanı, Lübnan ordusuna, anlaşmaya ve uygulanmasını sağlayacak izleme komitesine aldırmadan, çatışma sırasında ulaşamadığı köylere doğru ilerliyor."

Suriye'deki gelişmelere değinen Ensarullah Lideri "Siyonist düşman Suriyeli vatandaşları hedef alan hava saldırılarına devam ediyor. İsrail düşmanı, Suriye'nin askeri imkanlarını yok ettikten sonra Suriye milletini hedef almaya doğru ilerliyor. İsrail düşmanı, Suriye milletini kişisel silahlarından da olsa silahsızlandırmaya çalışıyor, bunun yanında onları aşağılıyor, hareketlerini kısıtlıyor."açıklamasını yaptı.