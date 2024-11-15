Ayetullah Hamanei'den Lübnan'a mektup

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel temsilcisi Ali Laricani, Şam temaslarının ardından Lübnan'a gitti. Ali Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Laricani, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnanlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Ali Laricani, Ayetullah Hamanei'nin gönderdiği mektubu Berri'ye ilettiğini söyledi.

Mektubun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ayetullah Hamanei'nin özel temsilcisi Laricani, ''Beyrut hükümeti ve Lübnan direnişinin alacağı karar ne olursa olsun destekleyeceğiz.'' dedi.

Eski İslami Şura Meclisi Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail rejiminin Lübnan ve Filistin saldırıları ele alınmıştı.