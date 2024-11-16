Laricani: Lübnan direnişinin her kararını destekliyoruz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel temsilcisi Ali Laricani, Al Mayadin’e verdiği demeçte, “Güney Lübnan'daki çatışmalar Siyonist rejimin yenilgisini ve bu rejimin rasyonel olmadığını gösteriyor” dedi.

Ali Laricani, Suriye ve Lübnan temaslarında Devrim Lideri'nin mesajını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’ye götürdüğünü ifade etti.

Bu mesajların temel amacının direnişe ve Suriye ve Lübnan halklarına destek olmak olduğunu belirten Laricani, “Direniş olgunlaşmıştır ve kimsenin tavsiyesine ihtiyaç duymaz, ancak direnişin başkalarına tavsiye vermesi gerekir” dedi.

Ateşkes taslağının ABD ve Siyonist rejimin ihlal etmemesi halinde gelecekte bir anlaşmaya varılmasına yol açabilecek maddeler içerdiğini ifade eden Laricani, “Hizbullah akıllı ve rasyonel bir harekettir, bilge ve siyasi açıdan olgun komutanlara sahiptir ve onların kararlarına güveniyoruz. Zafere güveniyoruz; Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki soykırımı, güçlü ve kararlı insanlar yarattı. İsrail'in yaptıklarını gördük, Yahya Sinvar'ın nasıl direndiğini gördük ve şu anda Gazze Şeridi'nde binlerce Sinvar var. Lübnan millet ve direnişi ne kadar akılcı ve uyanık olduğunu gösterdi. Yeni Ortadoğu'nun yaratılması şunun veya bunun elinde değil, sahada mücadele edenlerin elindedir” ifadelerinde bulundu.

İslami Şura Meclisi Eski Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Peşembe günü üst düzey bir heyetin başında Şam'a gitmişti.

Laricani Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve İsrail'in lübnan ve Filistin saldırılarını görüşmüştü.

Laricani, Şam temaslarının ardından dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.