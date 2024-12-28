Arap Birliği'nden bir heyet Şam'a gidecek

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre, diplomatik bir kaynak, Arap Birliği'nin Suriye’nin yeni yönetimiyle görüşmek üzere Şam’a bir heyet göndereceğini duyurdu.

Bu diplomatik kaynak, bu gezinin amacının Suriye'deki durum hakkında bilgi edinmek ve bu ülkenin yeni liderleriyle tanışmak olduğunu söyledi.

Arap Birliği Suriye’de Beşar Esad hükümetinin düşmesi ardından yaptığı yazılı bir açıklamada, “Arap Birliği, içinde bulunulan kritik aşamanın hoşgörü ve diyalog kavramlarının güçlendirilmesi, Suriye toplumunun tüm kesimlerinin haklarının korunması, ulusal çıkarların ön planda tutulması, sorumluluk gösterilmesi ve hayat ve tesislerin kurtarılması için silah kullanımının kontrol altına alınması ve siyasi geçiş sürecinin barışçıl, kapsamlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için çaba gösterilmesi gerektirdiğine inanıyor” ifadelerinde bulunmuştu.