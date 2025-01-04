ABD, Rakka'da ilk askeri üssünü kuruyor

Suriye kaynakları, ABD'nin Rakka’da ilk askeri üssünü inşa etmeye başladığını ve bu adımın terör rejimi Heyet Tahrir eş-Şam lideri Colani'nin onayıyla gerçekleştiğini aktardı.

Haberlere göre, ABD, Rakka’da gelişmiş bir askeri üs kurma çalışmalarına hız verdi ve bu süreçte Colani'ye bağlı unsurlar tarafından herhangi bir engelle karşılaşmadı.

Ayrıca, ABD'nin son üç haftadır Suriye'deki 10 üssünde yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğü ve Irak'tan Suriye'ye asker ve askeri teçhizat transfer ettiği aktarıldı.

Özel Amerikan kuvvetlerinin, Rakka kırsalında Suriye ordusuna ait bir askeri üsse yerleştiği ve giriş-çıkışları kontrol altına aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Delta özel kuvvetlerinin Irak’taki El-Velid sınır kapısından Rakka’ya geçerek bir yan üsse konuşlandığı rapor edilmişti.