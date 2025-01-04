Azerbaycan 12 yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliğini açıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rıfiev, Al Jazeera Mubasher'e verdiği röportajda, “Şam'daki büyükelçiliğimizi yeniden açmaya karar verdik ve yeni Suriye hükümetiyle ilişkileri Türkiye koordinasyonunda yeniden başlatmaya hazırız” dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Yeni Suriye yönetimi, önceki hükümetin yıkılmasının ardından uluslararası topluma önemli olumlu sinyaller verdi” ifadesini kullandı.
Yalçın Rıfiev, “Suriye’nin uluslararası kuruluşlardaki rolünü yeniden oynayabilmesi için eski hükümet döneminde uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı” dedi.
Rıfiev, “Uluslararası toplum, Suriye'nin yeni hükümetine olumlu ve umut verici sinyaller gönderdi." şeklinde konuştu.
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Türkiye ile birlikte, Suriye'nin yeni hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz.” diye ekledi.
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