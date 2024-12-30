Azerbaycan, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katılmaya hazır

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada, Bakü'nün Suriye'nin yeniden inşa sürecine katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yalçın Rafiyev’in başkanlığında bir heyet dün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Şam ziyareti kapsamında Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya gelen Rafiyev, Azerbaycan'ın Suriye'ye olan desteğini dile getirdi.

Rafiyev, görüşmede Azerbaycan'ın bu süreçte Türkiye ile birlikte Suriye'nin yanında olduğunu ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Görüşmede Azerbaycan ile Suriye arasında işbirliği ve dostluğa dayalı yeni bir sayfa açılması konusunda mutabakata varıldı.