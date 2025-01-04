Colani rejiminin dışişleri bakanı bölge turuna çıkacak

Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, Arap ülkelerinin desteğini kazanmak amacıyla Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Daha önce Suudi Arabistan ve Ürdün’e giden El-Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile Suriye’deki gelişmeler ve geçiş sürecindeki zorluklarla mücadele konusunda görüşmüştü.

Suudi Arabistan ziyaretinde de üst düzey yetkililerle bir araya gelen el-Şeybani’nin bölgedeki diplomatik temaslarını artırarak, Colani rejimine yönelik uluslararası desteği güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.