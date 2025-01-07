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7 Oca 2025 08:45

Yemen, ABD uçak gemisini hedef aldı

Yemen, ABD uçak gemisini hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, iki füze ve dört insansız hava aracı (İHA)kullanarak ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, iki füze ve dört insansız hava aracı (İHA) kullanarak ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı hedef aldıklarını duyurdu.

Yahya Seri, bu özel ve ortak askeri operasyonun ABD ordusunun Yemen'e büyük bir saldırı hazırlığı yaptığı sırada Kızıldeniz'in kuzeyinde yapıldığını bildirdi.

Seri, ayrıca üç askeri operasyon daha gerçekleştirdiklerini ve bunlardan ikisinin Tel Aviv çevresindeki bölgeleri, üçüncüsünün ise Askalan bölgesini hedef aldığını bildirdi.

News ID 1923180

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