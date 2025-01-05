Yahya Seri: İsrail'e ait Orot Rabin elektrik santralini hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği son askeri operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

el-Mesire'ye göre, Seri, işgal altındaki Hayfa'nın güneyinde bulunan İsrail'e ait Orot Rabin elektrik santraline balistik süpersonik Filistin-2 füzesiyle başarılı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yemen'in Filistin halkına yönelik dini, ahlaki ve insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini belirten Seri, "Askeri operasyonlarımız, Yemen’in askeri kapasitesinin genişlemesiyle birlikte Allah’ın izniyle devam edecek" dedi.

Seri ayrıca, Yemen'in askeri gücünü artırarak mevcut durumun gerekliliklerine yanıt vermeyi ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamayı sürdüreceklerini vurguladı.