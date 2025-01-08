Aliyev, Gazze'de ateşkeş çağrısında bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusal televizyon kanallarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurabaşkanı Aliyev, Gazze'deki çatışmaların derhal sona ermesi ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Aliyev, Azerbaycan'ın uzun yıllardır Filistin'e yönelik siyasi, manevi ve maddi destek sağladığını belirtti. Ayrıca, Filistin meselesinin çözülmesi için iki devletli çözüm önerisini yineledi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin'in bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğini ve bu konuda aktif bir rol oynayacağını ifade etti.