  1. Azerbaycan
6 Oca 2025 16:05

Aliyev:

Uçak kazasında suçu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz

Uçak kazasında suçu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan uçağının düşürülmesinde suçu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta Azerbaycan vatandaşlarının yaşamının yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu belirterek, "Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." dedi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

News ID 1923171

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