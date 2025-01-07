Filistin Özerk Teşkilatı'nın direniş güçlerine karşı yeni ihaneti

Arabi 21'in aktardığına göre, İngiliz haber sitesi Middle East Eye, Filistin Özerk Teşkilatı’nın, Cenin Mülteci Kampı'ndaki direniş güçlerini ortadan kaldırma karşılığında ABD’den dört yıl içinde 680 milyon dolarlık mali yardım talep ettiğini bildirdi.

Amerikalı bir kaynak, anlaşmaya göre Filistin Özerk Teşkilatı’nın özel kuvvetlerinin eğitileceğini ve silahlarının güçlendirileceğini doğruladı.

Bu talebin, geçen aralık ayında Ramallah’ta Filistin Özerk Teşkilatı yetkilileri ile ABD güvenlik yetkilileri arasında yapılan toplantıda gündeme geldiği belirtildi.

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi, Washington’un aylardır Filistin Özerk Teşkilatı’ndan Batı Şeria’daki direniş güçlerine yönelik saldırılarını artırmasını istediğini söyledi.

Bu konu, Filistin Özerk Teşkilatı’nın direniş güçlerine yönelik istihbarat desteği aracılığıyla ihanet ettiği ilk olay değil.