İran'da Filistin direnişinin zaferi kutlanıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından başta Gazze ve Filistin toprakları olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra batılı ülkelerde de zafer kutlamaları düzenleniyor.

Gazze'de sağlanan ateşkes ve Filistin'le dayanışma amacıyla bugün İran'da kutlama törenleri düzenlenecek.

Tahran'daki etkinlik Filistin, Horasan, Sadıkiye ve Haft Hoz meydanlarında yerel saatle 18.00'de başlıyor.

İslami Tebliğ Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin direnişinin zaferi münasebetiyle düzenlenecek olan tören ve kutlama programına tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Tebriz'de de kutlama töreni yapılacak

Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde de vatandaşlar Filistin direnişinin zaferini kutlamak için İmam Humeyni (r.a) Musalla Camisi'nde toplanacak.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.