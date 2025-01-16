İran Dışişleri'nden Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ateşkesin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, Filistin halkına ve dünyanın dört bir yanındaki direniş destekçilerine tebriklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Gazze'deki soykırımın sona ermesini, işgalcilerin tamamen geri çekilmesini, tüm bölgeye insani yardım gönderilmesini ve aynı zamanda bölgede yeniden inşa sürecinin derhal başlatılmasını umuyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Gazze'deki soykırımın sona ermesiyle birlikte, uluslararası toplumdan Batı Şeria'da yaşanan uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine ve işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına daha fazla hassasiyet göstermesi ve İsrail rejiminin suçlu liderlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları ve cezalandırılmaları için zemin hazırlaması beklenmektedir.'' denildi.