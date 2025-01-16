İsrail rejimi ve ABD, Gazze'de ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdülmelik el-Husi, ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının açıklanması önemli bir gelişmedir" söyleyen Ebsarullah Lideri "Siyonist düşman ve Amerika, Gazze Şeridi'nde aylarca süren korkunç cinayetlerin ardından ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı"dedi.

El-Husi sözlerinin devamında "İsrail ve ABD, Gazze Şeridi'ni işgal ederken kendilerine açık hedefler koymuşlardı ve bu hedeflere ulaşmak için çalışıyorlardı. İsrail düşmanı, ABD'nin tam işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım girişiminde bulunmuş ve 4.050'den fazla suç işlemiştir" ifadesini kullandı.

"ABD'nin de katılımı, Arap ve İslam ülkelerinin büyük ilgisizliği ve bazı Arap rejimlerinin suç ortaklığıyla bu saldırı dalgasında Gazze'ye yönelik zulüm daha da arttı" diyen El-Husi, "Siyonist düşman, Amerika'nın tam desteğine sahipken, Amerika ona büyük miktarda yıkıcı bombalar sağlamış, rejim ise Gazze halkına on binlerce ton patlayıcı ve yıkıcı malzeme atmıştı" açıklamasını yaptı.

Gazze halkının direnişine değinen Ensarullah Lideri, "Siyonist düşman, Gazze'yi kuşatması düşman, Amerikalıların da katılımıyla savaşı tamamlamak için her türlü taktiği kullanmasına rağmen Gazze'de bozguna uğratıldı. İnancın gücü, irade, cesaret, yüksek fedakarlık azmi, Filistin milletinin kahramanca fedakarlığı ve direnişi, farklı koşullara uyum sağlaması nedeniyle Gazze'de İsrail ve Amerikan yendi."şeklinde konuştu.

"Yemen'in Gazze ve Filistin'e verdiği destek dünyayı şaşırttı" diyen Yemenli yetkili sözlerine şöyle devam etti:

"Yemen'in duruşu, yüksek etkinlik düzeyi, kapsamlılığı ve kararlılığıyla Amerikalıları, İsraillileri ve dünyayı şaşırttı. Hiç kimse Yemen'in işgal altındaki Filistin topraklarında deniz operasyonları ve bombardımanlarda bu düzeyde etkinlik ve nüfuza sahip olacağını beklemiyordu. Füze saldırıları ve deniz harekâtlarında operasyonlarımızın tırmandığı, kesin sonuca ulaşana kadar belliydi.

1.255 balistik, seyir ve hipersonik füze, İHA ve savaş gemileriyle Siyonistlere karşı operasyonlar yürüttük".