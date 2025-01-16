Gazze'de şehit sayısı 46 bin 788'e yükseldi

Siyonist İsrail'in 468 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde şehit sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının ise 110 bin 453'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne 468 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "8 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Siyonist İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak işgal güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.