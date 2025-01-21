İran, yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile Avrupa arasında yapılacak müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Garibabadi, İran'ın her zaman olduğu gibi yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Garibabadi, "Eğer diğer taraflar da bu konuda istekliyse müzakerelerin başlayacağını ve sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ancak karşı tarafın farklı bir politika izlemesi durumunda, İran da buna uygun bir yol izleyecektir.” dedi.

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu yineleyen Garibabadi, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların amacına ulaşamadığını vurguladı.

Müzakerelerin tarihine ilişkin bilgi veren Garibabadi, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık. Tarih, yapacağımız istişareler sonucunda belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, diyalogun yeniden başlamasının en doğru ve akılcı yol olduğunu sözlerine ekledi.