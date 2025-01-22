Grossi: İran'ın nükleer silah ürettiğine dair kanıt yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Rafael Grossi, NDTV'ye verdiği röportajda İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın yüksek miktarda zenginleştirilmiş uranyum biriktirdiğini iddia eden Grossi, bu durumun ülkeyi "nükleer silah seviyesine çok yakın bir noktaya getirdiğini" öne sürdü.

İran'ın geçmişteki ve mevcut nükleer faaliyetleri konusunda yeterli şeffaflık göstermediğini ve UAEA ile tam işbirliği yapmadığını iddia eden Grossi "İncelememiz gereken seviyelerde veya yerlerde bu denetimleri gerçekleştiremiyoruz." ifadesinde bulundu.

Grossi, Davos 2025 Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği içinde olduklarını ancak ABD’nin bu süreçte kilit bir rol oynadığını vurgulamıştı.

UAEA Başkanı, "İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Bu, önümüzdeki haftalarda temel görevimiz olacak" demişti.