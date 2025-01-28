Üst düzey bir Rus heyeti Şam'a gitti

Üst düzey bir Rus heyeti, Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve bu rejimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile görüşmelerde bulunmak üzere Salı günü Şam'a gitti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyette Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından temsilcilerin yanı sıra ekonomi sektöründen yetkililer de yer alıyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkilere ilişkin siyasi, ekonomik ve stratejik boyutları kapsayan kapsamlı bir çerçeve oluşturulması ele alınacak