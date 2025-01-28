  1. Dünya
  2. Avrupa
28 Oca 2025 14:45

Üst düzey bir Rus heyeti Şam'a gitti

Üst düzey bir Rus heyeti Şam'a gitti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un başkanlığında bir heyet bugün Şam'a gitti.

Üst düzey bir Rus heyeti, Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve bu rejimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile görüşmelerde bulunmak üzere Salı günü Şam'a gitti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyette Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından temsilcilerin yanı sıra ekonomi sektöründen yetkililer de yer alıyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkilere ilişkin siyasi, ekonomik ve stratejik boyutları kapsayan kapsamlı bir çerçeve oluşturulması ele alınacak

News ID 1923861

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler